今日 01:21
國際財經
英國富時100指數收報7490點，升0.57%或42點。
德國DAX指數收報13103點，升0.27%或35點。
法國CAC 40指數收報5349點，跌0.15%或7點。
陳德霖預警拆息高企會加P
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樓價再上升 CCL創新高
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