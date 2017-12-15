國際財經

投資者對共和黨稅改議案，在年底前獲得國會通過感到樂觀。美股早段上升，道指曾漲130點。

截至本港時間晚上11時07分，道指報24614點，升105點或0.43%；標普500指數報2665點，升13點或0.52%；納指報6888點，升31點或0.46%。

數據方面，美國11月工業生產按月增長0.2%，低於預期增長0.3%，主要是公用事業產出下降，部分抵消颶風襲擊後油氣行業生產反彈，以及製造業產出連續第3個月增長帶來的提振；期內，製造業產出亦按月增長0.2%，低於預期增長0.3%。

另外，美國紐約聯儲銀行公布，12月製造業指數為正18，低過市場預期的正18.6，以及前值的正19.4。

歐盟峰會連續第二日舉行會議，成員國通過開展第二階段英國脫歐談判，預料談判最快下周召開。英首相文翠珊稱，將立即與歐盟就未來關係開始磋商，英國將於2019年3月29日脫歐。不過，歐盟委員會主席容克警告，下階段談判的難度將會高得多。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7463點，升15點或0.21%；德國DAX指數報13062點，跌5點或0.04%；法國CAC 40指數報5338點，跌18點或0.34%；意大利富時MIB指數報22059點，跌132點或0.6%。

油價造好，紐約原油期貨報57.21美元，升0.17美元或03%；倫敦布蘭特期油報63.32美元，升0.01美元或0.02%。