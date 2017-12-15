國際財經

周四(12月14日)英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)以9比0的投票比例維持基準利率0.5%不變，符合市場預期。英倫銀行在會後聲明中稱，若英國經濟發展符合11月預期，那麼未來幾年可進一步溫和加息，但亦再度強調未來任何加息預計都將維持漸進、有限的幅度。英倫銀行利率決議和會議紀要並無過多亮點，英鎊/美元在消息公布後下挫逾40點至日內低位1.3392，但隨後美滙指數承壓下跌，英鎊/美元最終收復1.3400至1.3430附近修整，全天收漲0.1%。

事實上，英倫銀行在今年11月的會議上宣布加息25個基點，是自2007年7月以來的首次加息，市場普遍預期英倫銀行將於明年再加息一次。不過，英倫銀行認為國內通脹接近見頂，將在中期持續朝向2%水平回落。此外，英國脫歐進程亦再遭阻礙，周三(12月13日)英國下議院通過英國脫歐的修正動議，要求政府與歐盟簽署最終協議前，必須由國會另外立法予以批准才可以承認雙邊協議的合法地位，以便讓議會對脫歐協議有更大發言權。這是英國執政黨在脫歐議程的政策上首次在下議院被否決，也亦被市場認為是英國首相文翠珊(Theresa Mary May)在脫歐議程上經歷的第一個重大的立法失敗，英國內憂外患的困境無疑令市場質疑其2018年的加息步伐。

反觀美國方面，儘管美國總體通脹率遲遲無法達到聯儲局2%的目標水平，但在通脹低迷的背景下美國聯儲局在周四(12月14日)凌晨3點宣布再度加息25個基點至1.25%-1.50%，若兩國的政策差異持續擴大，料將為英鎊/美元提供進一步下行動力。

值得一提的是，周四(12月14日)華盛頓郵報報道至少有兩名美國共和黨參議員傳出對稅改持保留意見，其中一人已明確表示反對稅改議案，鑑於最新的參議院補選後共和黨員失去一個議席，目前共和黨員在參議院只擁有51個席位，換言之下周的稅改投票能否通過仍存懸念。若稅改投票順利通過，英鎊/美元有望受此拖累再度失守1.3400，並進一步下探12月12日低位1.3302，但若英鎊/美元有效突破1.3500-1.3520阻力區域，後市有望挑戰1.3550甚至1.3600水平。

策略方面，我們根據12月8日策略已於1.3440沽出英鎊，並於目標1.3330平倉，獲利110點。短期內若英鎊/美元反彈至1.3510-1.3520區域，我們將沽出英鎊，下望1.3410，升穿1.3555止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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