國際財經

美國紐約一名前實驗室女技術員，被控利用虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)及其他加密貨幣洗黑錢，然後再滙到外國支持極端組織「伊斯蘭國」的活動。

控方指，該名27歲女子Zoobia Shahnaz，在巴基斯坦出生，被控以訛騙及洗黑錢等罪名。

控方指，她利用非法借來的逾8.5萬美元，在網上購買比特幣及其他加密貨幣，並在今年6月離職，7月動身計劃前往敘利亞時在機場被捕。她的電子儀器顯示，曾有搜查「伊斯蘭國」相關資料的紀錄。

被告的代表律師指，她滙到國外的資金，是希望幫助敘利亞難民。