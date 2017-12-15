訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:28 香港財經 國際財經 時事脈搏

港與以色列紐西蘭簽認可經濟營運商互認安排

放大圖片

香港海關助理關長譚溢強於昨、今日，出席比利時布魯塞爾舉行的世界海關組織第131屆議會會議，並在會議期間，分別與以色列和紐西蘭簽訂行動計劃，正式啟動香港與兩地海關就發展「認可經濟營運商」互認安排的商討進程。

在互認安排下，簽署雙方經濟體的「認可經濟營運商」均可享有由對方提供的通關便利。現時，香港海關已與8個經濟體包括內地、印度、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本及澳洲的海關當局簽訂互認安排。

以色列及紐西蘭是香港在「一帶一路」沿線中的重要貿易夥伴。互認安排將促進香港與兩地之間的經貿合作。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。