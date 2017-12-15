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今日 10:37 中國財經 國際財經

中英經濟財金對話今舉行 傳簽逾百億協議

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第九次中英經濟財金對話將於今日起一連兩天在北京舉行，國務院副總理馬凱與英國財相夏文達(Philip Hammond)共同主持。中英兩國據悉將簽署價值逾10億英鎊(約104.98億港元)的貿易和投資協議。

外電引述英國財政部通過電子郵件發布公告稱，在北京舉行的第九次中英經濟財金對話期間，夏文達將與馬凱會談。公告沒有提供貿易和投資協議的細節。財政部表示，訪華期間，英國尋求加深與中國在金融服務領域的合作，並將在經濟改革和可再生能源領域開展合作。

與夏文達一起訪問中國的包括英國商業大臣祈國光(Greg Clark)、英國央行行長卡尼(Mark Carney)、倫敦證券交易所行政總裁亞迪(Nikhil Rathi)、滙控(00005)主席杜嘉祺(Mark Tucker)、渣打集團(02888)主席韋浩思(Jose Vinals)、中英商會主席Lord Sassoon等。

早前有傳媒引述消息，指中英兩國擬成立聯合工作小組，進行中英「債券通」的可行性研究。另外，亦有傳中英政府正討論成立合資基金，初步規模約100億元人民幣，投資「一帶一路」基建、農業、高科技等領域。

目前正值英國與歐盟進行脫歐談判之際，前者正試圖加深與歐洲以外，各最大經濟體之間的貿易聯繫，其中包括全球第二大經濟體中國。中國目前每年從英國的進口額約168億英鎊。相比之下，英國對歐盟出口的商品和服務價值2300億英鎊。

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