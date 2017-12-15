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今日 09:46 國際財經

德意志交易所考慮推出比特幣期貨

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繼美國芝加哥期權交易所(CBOE)推出全球首個比特幣期貨後，德意志交易所(Deutsche Boerse)亦考慮推出虛擬貨幣比特幣期貨合約。

德國《經濟周刊》報道，德意志交易所管理層正考慮推出比特幣期貨合約，通過旗下衍生品交易所Eurex進行交易。

德意志交易所發言人表示，正考慮推出比特幣期貨，令投資者可以在比特幣價格下跌時，保護自己的投資，但需時決定。倘若該這一計劃成功落實，將使德國成為歐洲首個提供比特幣期貨的國家。

發言人稱，該所已考慮加密貨幣衍生產品的優點，以及需要應對的潛在問題。這包括這種數字貨幣仍在「演變」、比特幣現貨市場的脆弱性，以及缺乏監管和價格波動。他強調，作為一個完全規範的交易所，需要解決所有上述問題和更多問題，然後才能推出產品。

目前為止，CBOE是唯一一個提供此類期貨合約的交易所，而芝加哥商品交易所(CME)亦計劃下周一(18日)推出比特幣期貨合約。

根據CBOE Global Markets顯示，1月比特幣期貨最新報17400美元，前收市為16800美元。

另據CoinDesk數據顯示，比特幣現貨報17040.85美元，升3.08%。比特幣在周三曾跌至低於16000美元以下，但現時已重返17000美元樓上。

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