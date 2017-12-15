今日 07:33
國際財經
克里姆林宮公布，俄羅斯總統普京與美國總統特朗普通電話，討論兩國雙邊的關係，與朝鮮半島的局勢。
克里姆林宮沒有提供詳細資料，但強調兩位領袖同意保持接觸的重要性。
陳德霖預警拆息高企會加P
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明年選擇性投資成關鍵
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「猩」級健身倉再吸2.3億 全天候自助開放
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O2O blurs the lines of digital and physical retail
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傳融創擬配股 最多集資近72億
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零售數據佳 美股上漲道指再破頂
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英央行維持利率不變 料未來加息溫和
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歐央行維持利率不變 符預期
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稅改立法或受阻 道指止五連升
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