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今日 06:01 國際財經

稅改立法或受阻 道指止五連升

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美國稅改法案可能有變數，抵消了零售數據利好的消息，華爾街股市先升後回，醫健、原材料與電訊類表現較差。

道瓊斯工業平均指數收市跌76點或0.31%，報24508點，結束連升五天走勢；標準普爾500指數跌10點或0.41%，報2652點，11個主要分項內，10項下滑；納斯特綜合指數跌19點或0.28%，報6856點。

反映細價股的Russell 2000指數跌17點或1.2%，收市報1506，是逾一月來最大單日跌幅。

較早時，美國參眾兩院達成稅改法例協調版本，加上經濟數據較預期佳，一度推動大市造好，道指創下即市新高。不過，有共和黨參議員對稅改法案有保留，指數掉頭下滑。

歐洲央行與英倫銀行維持利率政策不變，未有影響大市。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer表示，市場已將稅改成功的因素計入股市，一旦情況有變，便會觸發市場回吐。

迪士尼斥資524億美元收購21世紀霍士資產，前者股價升2.8%，後者升6.5%。

公布裁25%僱員的Teva藥廠，股價升10%。

美國聯邦通訊委員會取消互聯網中性政策，科技股上升，谷歌母公司Alphabet升0.8%，亞馬遜升0.9%，Twitter升4.3%。

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