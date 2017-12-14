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今日 03:50 國際財經

法國調高今明兩年經濟增長預測

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法國央行公布，向上修訂今明兩年的經濟增長預測，反映了近月來當地家庭開支與企業投資增長勢頭強勁的影響。

該國央行最新預期，今明兩年的本地生產總值增幅分別是1.8%與1.7%。今年6月，央行對上述兩年經濟增長的預測分別是1.3%與1.5%。

根據央行報告，法國未來數年的經濟增長可能較原先估計佳，但要視乎總統馬克龍能否落實其政綱，包括改革勞動市場、稅務政策與放寬對商界的監管等。

法國央行指出，經濟增長較佳，也改善了法國的財政情況，預期國債對本地生產總值比率在今年降至2.9%，去年為3.4%。

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