國際財經

路透引述消息人士稱，以瑞典為基地的全球最大網上音樂串流巨擘Spotify的估值，過去數月上升約20%至190億美元(1482億港元)。該公司正考慮在美國掛牌上市。

消息人士指出，Spotify股票最新在私人市場的成交價達4200美元。以上述成交價計算，該公司價值為190億美元。今年秋天，該公司的估值為160億美元。

另一名消息人士表示，騰訊上周宣布入股Spotify，每股作價為5000美元，同樣推動該公司估值上升。

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