國際財經

聯儲局一如預期加息0.25厘，加上最新零售數據理想，以及更加明朗化的全球央行政策，令美股得到支撐，道指再度破頂，並有望錄得連續第6個交易日上漲，市場同時等待即將公布的更多稅改方案細節。

截至本港時間晚上10時55分，道指報24642點，升56點或0.23%；標普500指數報2665點，升2點或0.1%；納指報6886點，升10點或0.15%。

美國聯儲局議息結果塵埃落定，亦大致維持原有的預測不變，包括對明年的加息次數與通脹走勢等，但調高明年經濟預測與下調失業率預測。另外，歐洲央行(ECB)與英倫銀行議息後，亦宣布維持利率不變，符合市場預期，對市場未有造成太大影響。

同時，歐央行行長德拉吉表示，目前的利率水平將維持至買債計劃結束後一段時間，預計未來幾個月通脹率將會放緩，但之後會再度上升，而核心通脹率將在中期內逐步向上。他又稱，美國聯儲局收緊政策沒有負面影響。

經濟數據方面，美國上月零售銷售按月增速快於市場預期，主要是受到節日購物銷情刺激。11月零售銷售按月增加0.8%，增幅較市場預期的0.3%為高；扣除汽車的零售銷售按月增加1%，亦多過預期的增長0.6%。另外，美國首次申領失業救濟人數為22.5萬人，按周減少1.1萬人，市場預期為增至23.9萬人，為連續第四周減少。

稅改方面，共和黨稅改議案的細節將陸續公布，其中重要因素包括21%的企業稅及27%的個人稅等，目前美國的企業稅率為35%。

歐洲股市下滑，英國富時100指數報7482點，跌14點或0.19%；德國DAX指數報13114點，跌11點或0.09%；法國CAC 40指數報5395點，跌4點或0.08%；意大利富時MIB指數報22331點，跌68點或0.31%。