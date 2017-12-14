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今日 22:53 國際財經

美聯儲收緊政策 德拉吉:無負面影響

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美國聯儲局宣布加息0.25厘，預期明年加息次數維持3次不變。歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)表示，聯儲局收緊政策沒有負面影響，並認為歐央行較其他央行更加透明。

德拉吉指出，資產購買計劃(APP)的風險框架，已經發揮很好的作用，而如此大規模的資產購買計劃出現損失是很不尋常的，惟管委會暫時沒有討論APP計劃的結束日期。

他又稱，目前歐羅區經濟下行的可能性非常小，而相比兩個月前，其對於達成通脹2%目標更具信心，而通脹對歐央行政策的依賴性已有所減弱。

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