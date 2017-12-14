國際財經

IHS Markit公布，歐羅區12月綜合採購經理指數(PMI)初值升至58.0，是2011年2月以來最高，高於市場預期的57.2，亦高於11月終值57.5。

期內，歐羅區製造業PMI初值為60.6，高於預期的59.8；服務業PMI初值則升至56.5，創2011年4月以來最高，也高於預期的56.0。

IHS Markit首席企業經濟學家Chris Williamson稱，這是歐羅區今年的超強結尾，亦是全面性擴張的強勁局面。

德國方面，12月綜合PMI初值升至58.7，為逾6年半高位，高於預期的57.2；製造業PMI初值63.3，較預期的62.0高；服務業PMI初值55.8，亦高於預期的54.6。

Chris Williamson表示，德國企業似乎並未理會任何政治上的不確定性，只關注需求大環境，無論是國內還是海外的需求增長都非常強勁。

至於法國12月綜合PMI初值為60.0，同樣高於預期的59.4，且是2011年5月以來第二次達到60大關；製造業PMI初值升至59.3，遠高於預期的57.2，並創逾17年高位；服務業PMI初值59.4，預期為59.9。

Chris Williamson稱，法國經濟已擺脫了困境，今年基本都一直保持着超強勁的增長動能，這亦是歐羅區表現非常不錯的重要因素。