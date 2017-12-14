國際財經

美國聯儲局加息四分一厘，並預期明年加息3次，市場將焦點轉向歐洲央行(ECB)及英倫銀行稍後的議息會議，以及美國稅改方案的進展，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7481點，跌15點或0.21%；德國DAX指數報13086點，跌39點或0.3%；法國CAC 40指數報5387點，跌11點或0.22%；意大利富時MIB指數報22440點，升40點或0.18%。

數據方面，歐羅區12月綜合採購經理指數(PMI)初值為58，高於預期的57.2，創2011年2月以來最高。法國12月綜合PMI初值為60，略低於11月的60.3，但高於預期的59.4。德國12月綜合PMI初值由上月的57.3升至58.7，高於預期的57.2。

此外，法國11月消費物價指數(CPI)終值按月升0.1%，按年升1.2%，均符合預期。英國11月零售銷售按年增加1.6%，高於預期增加0.3%，增幅為8月以來最大。歐羅現報1.1822美元，跌0.03%；英鎊報1.3448美元，升0.21%。

道指期貨暫報24689點，升43點。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報56.58美元，跌0.02美元或0.04%；倫敦布蘭特期油報62.55美元，升0.11美元或0.18%。