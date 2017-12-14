國際財經

周四(12月14日)凌晨3點，美國聯儲局利率決議以7比2的投票結果宣布加息25個基點至1.25%至1.50%，這是美國聯儲局自2008年金融危機以來第五次加息，2017年內第三次加息。此外，聯儲局在會後聲明中提到，隨着逐步撤除寬鬆貨幣政策，預計美國經濟活動將溫和擴張，勞工市場仍將維持強勁。

值得一提的是，儘管市場在議息結果公布前已一致預期美國聯儲局將加息25個基點，但此次FOMC投票委員並非一致支持上述決定，兩名鴿派聯儲局官員如芝加哥聯儲主席(Charles Evans)和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利(Kashkari)均投了反對票，這顯示FOMC內部對於在通脹未達到目標時是否應進一步加息仍存分歧。事實上，周三(12月13日)公布的美國11月核心消費者物價指數(CPI)按年增長1.7%，差於預期按年1.8%增長，錄得接近三年來最低水平，並低於聯儲局目標2%，市場憂慮疲弱的通脹或將影響明年聯儲局加息的次數和時機，美滙指數受此拖累失守94.00並跌至93.40，倫敦金則從1240美元附近大幅攀升逾16美元至日內高位1256.9美元，刷新自12月8日以來近一周新高。

不過，美國聯儲局在當前總體通脹率仍將低迷的背景下仍繼續堅持加息和「縮表」，這相對於包括歐洲央行、英國央行、加拿大央行和日本央行在內的其他主要央行無疑更加激進，加之周三(12月13日)美國國會參眾兩院領導層就稅改計劃達成原則性協議，將推動下調企業稅至21%、並下調最高檔個稅至37%，而美國總統特朗普(Donald Trump)亦表示將支持21%的企業稅稅率，並希望「在非常短的時期內」簽署稅改議案為法案，若稅改議案進展順利有望推動美國聯儲局加息步伐，進而為美滙指數提供上行動力。

今早倫敦金受1253.1美元支持後再度刷新本周高位至1258.8美元，並突破日線圖下降趨勢線(自11月29日高位1296.6美元延伸而下的高點連線)，顯示金價短期內仍有進一步上行意願。鑒於金價在1250美元至1252美元區域支持較強，短期內倫敦金若能有效企穩1250美元之上，後市有望進一步上探1260美元(從11月27日高位1299.1美元至12月12日低位1236.4美元下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1270美元水平。

此外，投資者需留意今晚英倫銀行和歐洲央行都將公布議息決定，儘管市場普遍預期這兩大央行都按兵不動，但若他們的貨幣政策聲明偏向鷹派推動英鎊或歐羅大漲，美滙指數有機會再度下挫，從而推動金價進一步反彈。

策略方面，我們根據12月13日策略已於1246美元買入倫敦金(上望1258美元，跌穿1240美元止損)，並於1258美元平倉，獲利12美元。短期內若倫敦金回落至1250美元至1249美元區域，我們將買入倫敦金，上望1263美元，跌穿1244美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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