國際財經

美國聯儲局一如預期加息四分一厘，而市場將焦點轉向歐洲央行、英倫銀行及瑞士央行今日稍後的議息會議，以及美國稅務改革方案的進展，投資者預計上述事項仍有可能對全球金融市場造成衝擊，故入市態度審慎，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時33分，英國富時100指數報7480點，跌15點或0.21%；德國DAX指數報13106點，跌18點或0.14%；法國CAC 40指數報5387點，跌11點或0.21%；意大利富時MIB指數報22397點，跌2點或0.01%。

道指期貨暫報24688點，升42點。

美國聯儲局宣布，一如預期加息0.25厘，亦大致維持原有的預測不變，包括對明年的加息次數與通脹走勢等，但調高明年經濟預測與下調失業率預測。

另外，美國眾議院與參議院協調代表據悉已就雙方各自通過的稅改法案版本，達成折衷性協議，兩院預料下周將會表決經協調後的稅務改革方案。不過，罹患腦癌的美國共和黨資深參議員麥凱恩(John McCain)再度入院接受治療。有分析指，麥凱恩若缺席表決大會，有可能會影響表決結果，投資者密切注視事態後續發展。

美國上周原油庫存減幅超過市場預期，油價向好，紐約原油期貨現時每桶報56.85美元，升0.25美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報62.96美元，升0.52美元或0.83%。

德國及歐羅區今日稍後將公布12月製造業PMI初值，市場預期分別為62及59.7，前值分別為62.5及60.1。此外，美國將公布上周首次申請失業救濟人數及11月零售銷售數據，預期分別為23.6萬人及按月升0.3%，前值分別為23.6萬人及升0.2%。