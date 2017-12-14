國際財經

著名債券投資者岡拉克(Jeff Gundlach)認為，美國減稅法案可能對被稱為垃級債券市場的高息債券市場帶來意料不到的後果。

本身是DoubleLine Capital行政總裁的岡拉克，接受CNBC電視台訪問時表示，減稅法案內修訂利息扣稅的條款，可能打擊高息債券的需求，對部分公司及行業帶來衝擊，而該款債券的違約情況可能更嚴重。

根據法案，企業利用支付利息開支扣減利潤的安排將有上限。因此，岡拉克指出，儘管美國股市急升，但高息債券價格現價與今年初價格相差不遠，反映市場預期違約風險上升。