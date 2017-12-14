訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 07:52 國際財經

岡拉克:減稅法案或引致垃圾債券違約增加

放大圖片

著名債券投資者岡拉克(Jeff Gundlach)認為，美國減稅法案可能對被稱為垃級債券市場的高息債券市場帶來意料不到的後果。

本身是DoubleLine Capital行政總裁的岡拉克，接受CNBC電視台訪問時表示，減稅法案內修訂利息扣稅的條款，可能打擊高息債券的需求，對部分公司及行業帶來衝擊，而該款債券的違約情況可能更嚴重。

根據法案，企業利用支付利息開支扣減利潤的安排將有上限。因此，岡拉克指出，儘管美國股市急升，但高息債券價格現價與今年初價格相差不遠，反映市場預期違約風險上升。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。