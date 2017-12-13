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今日 05:27 國際財經

文翠珊受挫 脫歐法案被修訂

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英國首相文翠珊的脫歐計劃受到挫折，因為脫歐法案被國會修訂，確保議會在最後脫歐協議上有一定的影響力。

較早時，英國下議院以309票對305票，通過修訂文翠珊提出的脫歐法案。這是對文翠珊政府的重大挫折，顯示她控制的保守黨內部、親歐派議員對文翠珊的不滿。

根據修訂後版本，英國下議院可以在最後脫歐協議上有否決權。下議院在下周將對另一項脫歐法案修訂進行表決，可能進一步打擊文翠珊的管治威信。

消息公開後，英鎊兌美元從高位回落，但依然升至1.3412，前一天為1.317。

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