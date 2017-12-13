國際財經

即將離任的聯儲局主席耶倫表示，她對於任內美國勞動市場有所強化感到欣慰，而且很滿意目前金融系統較2008年金融危機時穩固。

她強調，美國經濟目前表現良好，現時失眠情況較一些時候佳。耶倫認為，任內最惋惜未能完成的工作，是將通脹率推至2%指標。

她再度提出，聯儲局是時候要反思通脹走勢背後的成因，因為通脹率今年來表現，一直未有達致聯儲局預期，所以該局要以開放心態，評估是否有經濟結構上的轉變，導致通脹率長期低迷。她承認，可能出現失業率長期低迷，而通脹率不升的情況。