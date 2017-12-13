訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:22 國際財經

耶倫: 欣慰美國經濟佳 惜通脹未達標

放大圖片

即將離任的聯儲局主席耶倫表示，她對於任內美國勞動市場有所強化感到欣慰，而且很滿意目前金融系統較2008年金融危機時穩固。

她強調，美國經濟目前表現良好，現時失眠情況較一些時候佳。耶倫認為，任內最惋惜未能完成的工作，是將通脹率推至2%指標。

她再度提出，聯儲局是時候要反思通脹走勢背後的成因，因為通脹率今年來表現，一直未有達致聯儲局預期，所以該局要以開放心態，評估是否有經濟結構上的轉變，導致通脹率長期低迷。她承認，可能出現失業率長期低迷，而通脹率不升的情況。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。