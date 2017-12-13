國際財經

聯儲局主席耶倫表示，資產價格無疑被推高，處於按往績計算的上限水平，但不代表股市與其他資產價格被高估。她看不到金融市場穩定有亮了紅燈或橙燈的情況。

她指出，聯儲局的焦點，是資產價格一旦急跌帶來的金融衝擊。耶倫認為，看不到金融資產有急跌的風險。

此外，耶倫同意比特幣是一款高度投機的資產，但也注視到它不是一個穩定儲存貨幣，在支付系統佔有的比重很輕微，而且並非法定貨幣，所以聯儲局無意在監管比特幣上佔有任何角色，只會在金融機構的風險控制與防止洗黑錢等原有監管基礎上，作出適當的監管。