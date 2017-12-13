今日 03:17
國際財經
聯儲局公布議息結果後，外圍金價進一步扳升。
紐約2月期金在議息結果公布前收市，報每盎斯1248.60美元，升6.9美元或0.6%。
收市後，聯儲局一如預期地公布加息決定，期金升至每盎斯1250.60美元。
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