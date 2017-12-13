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今日 22:55 國際財經

美股靠穩 道指標指創即市新高

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市場除關注明日凌晨公布的聯儲局議息結果外，亦評估總統特朗普輸掉阿拉巴馬州參議院席位的影響，因為擔心特朗普將難以推行其經濟政策，惟美股早段靠穩，道指及標指創即市新高，科技股造好。

截至本港時間晚上10時55分，道指報24573點，升68點或0.28%；標普500指數報2670點，升6點或0.24%；納指報6896點，升34點或0.5%。

美國聯儲局將於本港時間凌晨3時公布利率決定，投資者認定將加息25點子，但市場均想從議息聲明中窺探明年的加息節奏；同時，亦十分關注聯儲局主席耶倫會後的發布會，因為此次會議將為耶倫最後一次作為聯儲局主席主持的會議。

另外，投資者同時緊張美國稅改方案的進展，因為民主黨在阿拉巴馬州參議院選舉中獲勝。民主黨此次勝利將使共和黨在參議院的領先優勢變為51比49，這讓人擔心共和黨將難以在參議院通過稅改等重大決策。分析指出，民主黨在阿拉巴馬州贏得美國參議院席位，將對特朗普稅改議案後的其他立法議程造成重大打擊，這將增加共和黨在年底前通過稅改議案的壓力。

經濟數據方面，美國11月消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，按年上升2.2%，兩者均符合預期；期內，扣除食品和能源後的核心CPI，按月上升0.1%，略低於市場預期的0.2%；按年上升1.7%，亦略低預期的1.8%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7502點，升1點或0.02%；德國DAX指數報13153點，跌30點或0.23%；法國CAC 40指數報5405點，跌21點或0.4%；意大利富時MIB指數報22494點，跌232點或1.02%。

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