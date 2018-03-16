即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大主要指數周二(12日)個別發展，道指及標指連續4天創收市新高，惟科技股弱勢，拖累納指低收。市場觀望聯儲局今天凌晨3時公布的議息結果，市場普遍預期加息0.25厘，美國銀行股率先炒起。

正如本欄周二提到，明年的加息步伐將遠較市場預期為快，尤其美國稍後若落實減稅措施，短期內或會把原本已十分強勁的美國經濟進一步推升至過熱；因此，聯儲局會後聲明內容對明年息率走勢將有啟示。至於股市何去何從，除了看美息等宏觀因素，也可從機構投資者態度及個別股份作分析。

首先，朝鮮半島局勢動盪、美俄關係緊張、沙地阿拉伯政局不穩、英國脫歐(Brexit)，以至美國外交政策透明度降低等不利因素已醞釀一段時間，巴克萊銀行(Barclays)早前向700多家機構客戶進行的問卷調查顯示，約有40%受訪者認為地緣政治是目前市場最大潛在風險。

不過，根據巴克萊過去的統計結果，每當市場認為不存在太大的不確定因素時，受訪者多會選擇地緣政治為最大風險。此外，俗稱「恐慌指數」的CBOE波動率指數(VIX)已有一段長時間徘徊於約13的低水平，受訪者指出如此低波動的市況，也是潛在隱憂。

個股方面，摩根士丹利(Morgan Stanley)預期，由Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和Google組成的FAANG，2018年或許未能進一步延續今年強勢，該行注意到有些因素可能會減慢FAANG股價上升的速度。FAANG今年貢獻標普500指數漲幅24%，過往升幅排名前五位股票平均貢獻指數的比重約為22%，今年達到兩成四，是過去20年來第三高，僅次於1999年和2004年。大量資金追逐FAANG，交易如此擁擠(crowded)肯定非好事。

另一方面，大摩認為增長股已連續多年跑贏價值股，惟這個趨勢可能於明年出現逆轉，增長股的表表者FAANG將首當其衝。大摩統計發現，首五位全年市值漲幅最大的股份，在接下來12個月的回報平均只有3.7%，意味這些明星股縱使在明年繼續上揚，但要維持今年出色的表現將有一定難度。

港股方面，銀行及濠賭股造好，帶動恒指反覆上升，收市報29222點，飆428點(1.5%)，主板成交金額1067.6億元。從技術走勢角度分析【圖】，恒指昨日收復10天線(28838點)、20天線(29212點)及50天線(28832點)，且重返年初至今向上伸延的長期上升通道及8月展開的短期上升通道，走勢上有回穩跡象；不過仍要注意恒指已反彈至早前跌浪(由年內高位30199點回落至12月7日低位28134點)的黃金比率50%及成交密集區頂部阻力水平附近，因此在操作上仍須保持審慎。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容