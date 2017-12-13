國際財經

市場今日的焦點，相信是美國聯儲局明日凌晨3時公布的議息結果，但加息已無懸念，反而投資者關注未來息率走勢，以及主席耶倫離任前對經濟前景的看法，歐洲股市中段持續偏軟。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7499點，跌1點或0.01%；德國DAX指數報13164點，跌19點或0.15%；法國CAC 40指數報5422點，跌5點或0.1%；意大利富時MIB指數報22628點，跌98點或0.43%。

數據方面，歐羅區第三季就業人口按季上升0.4%，按年則上升1.7%；而歐羅區10月工業生產按年上升3.7%，高於預期上升3.5%。另外，英國截至10月止3個月就業人口減少5.6萬人，連續第二個月下降，失業率維持在4.3%，不包括獎金的平均每周薪資按年增長2.3%。

英國脫歐問題方面，英國首相文翠珊稍後將在下議院接受質詢，相信會談及脫歐的進展。此外，美國總統特朗普稍後亦會就稅改方案召開眾議院及參議院會議。

歐羅現報1.1748美元，升0.05%；英鎊報1.3353美元，升0.26%。道指期貨暫報24548點，升5點。

油價走高，紐約原油期貨現時每桶報57.62美元，升0.48美元或0.84%；倫敦布蘭特期油報64.17美元，漲0.83美元或1.31%。