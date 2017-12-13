國際財經

紐西蘭於周一(12月11日)確認提名奧爾(Adrian Orr)為紐西蘭儲備銀行的新任行長。奧爾曾擔任過央行副行長，目前擔任紐西蘭養老基金的首席執行官，亦是一名貨幣政策專家。預計奧爾將於3月27日在紐西蘭央行開始為期5年的任期，代替現任代理行長格蘭特·斯賓塞(Grant Spencer)。本次紐西蘭儲備銀行行長的人選變動時間恰好在紐西蘭工黨提出紐西蘭儲備銀行改革計劃時間之後，因此候任人的資歷將會是決定紐西蘭央行改革成敗與否的關鍵。

慶幸的是，紐西蘭財政部長格蘭特·羅伯遜(Grant Robertson)力挺新任行長奧爾，稱其具有擔任央行行長的能力與領導素質，有能力成功令紐西蘭儲備銀行經歷一場新變革。考慮到紐西蘭工黨新聯合政府主張把就業添加到央行貨幣政策目標，羅伯遜是工黨新聯合政府的高官，此番表態或意味著聯合政府對奧爾資歷的認可。新任行長的人選打消了市場對於紐西蘭貨幣政策不確定性的擔憂，帶動紐元/美元周一自0.6832急升近100點，並於周二(12月12日)進一步升至0.6951，兩日累計升幅達1.37%。

不過，投資者需要警惕的是，財長羅伯遜在11月10日曾表示通脹與就業的雙重使命有可能在特定情況下令貨幣政策更加寬鬆，暗示紐西蘭央行改革或將施壓紐元表現。而紐西蘭奧克蘭儲蓄銀行(ASB Bank)周日(12月10日)公布的調查顯示受訪者預計紐元/美元在2018年第四季之前的均價將為0.6590，較三個月前的預期0.7500大幅下修，而其中84%的受訪者更打算對沖紐元風險敞口，為四年來調查結果中的最高比例。

而更令人關注的是，明日凌晨3:00將公布美國聯儲局12月議息決定。據FedWatch工具顯示，目前市場預期聯儲局在此次議息會議加息的概率已高達100%。因此預料市場重點在於2018年加息展望， 而上一期加息點陣圖顯示聯儲局預期2018年將加息三次，而外媒目前普遍預期加息兩次，所以若今晚聯儲局重申預期明年加息三次的話，美滙指數或將刷新三周半高位，令紐元/美元結束升勢而輾轉回落並失守0.6900關口；但若聯儲局發佈鴿派聲明，紐元/美元或可強勢升穿阻力區域0.6960/0.6970，進一步挑戰0.7000整數大關。

技術分析方面，日線圖顯示紐元/美元正形成類似「頭肩底」之形態，暗示短期內紐元/美元或已企穩，後市若能穩守頸線水平0.6930之上，紐元/美元將可進一步挑戰0.7000甚至0.7100水平（頭肩底的上升量度目標）。

策略方面，我們根據10月20日策略於0.6930買入紐元(目標0.7050,跌穿0.6880止損)，但上移止損至0.6950後提早平倉，獲利20點。短期內若紐元/美元調整至0.6880/0.6890支持區域，我們將買入紐元，目標0.7000，跌穿0.6830止損。

美國聯儲局12月加息「板上釘釘」 倫敦金一度失守1240美元

因目前市場預期美國聯儲局在今日議息會議後宣布加息的概率已高達100%，美匯指數屢次刷新三周半高位，拖累倫敦金持續走低，周二(12月12日)金價最低跌至1236.4美元，刷新自7月20日以來的4個半月低位。目前倫敦金9日指數移動平均線與18日指數移動平均線構成利淡交叉，下行通道完整，表明倫敦金短期內在聯儲局議息決議公布之前仍將維持跌勢。但若聯儲局議息聲明偏向鴿派，小心倫敦金的空頭回補引發新一輪技術反彈。策略方面，若短期內金價升破1246美元，我們將買入倫敦金，上望1258美元，跌穿1240美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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