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今日 17:20 中國財經 國際財經

中英傳擬啟動債券通可行性研究

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第九次中英經濟財金對話將於周五至周六(15日至16日)在北京舉行。外電引述消息人透露，中國和英國政府擬成立聯合工作小組，啟動兩國債券通的可行性研究，以促進雙方投資者對中英兩國債券市場的雙向投資。

知情人士稱，英國財政部考慮在中國銀行間市場發行以人民幣計價的主權債，目前熊貓債發行計劃仍處於初步階段，尚未確定具體的發行規模、期限及承銷商。

英國社區及地方政府事務大臣賈偉德(Sajid Javid)上月透露，在中英經濟財金對話舉行時，「滬倫通」可能會有進展。

中國央行與英國財政部均未置評。

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