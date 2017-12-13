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今日 16:36 國際財經

靜候美議息聲明 歐股早段偏軟

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美國聯儲局今日稍後將公布議息結果，外界普遍預計當局將在此次會議上加息，但市場焦點集中聯儲局會後聲明對未來息率走勢的看法，希望從即將離任的聯儲局主席耶倫的言論中，尋找利率及經濟前景的啟示，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時35分，英國富時100指數報7501點，升1點或0.01%；德國DAX指數報13181點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5424點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報22713點，跌14點或0.06%。

道指期貨暫報24541點，跌2點。

美國能源資訊局(EIA)在月報內調高了對紐約與布蘭特期油的今明兩年預測，加上該國上周原油庫存減少，刺激油價走高，紐約原油期貨現時每桶報57.66美元，升0.52美元或0.91%；倫敦布蘭特期油報64.08美元，漲0.74美元或1.17%。

英國今日稍後將公布截至10月的3個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率，市場預期為4.2%，前值為4.3%。美國11月CPI預計按月升0.4%，前值為升0.1%。此外，EIA將公布上周原油庫存數據，預期將減少289.4萬桶，而汽油則預料增加230萬桶。

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