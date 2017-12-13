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隨着比特幣期貨開始交易，該虛擬貨幣近日升勢凌厲，接連破頂，最新升穿1.7萬美元。有技術分析員更估計，比特幣可能再攀高，測試2萬美元水平。《華爾街日報》報道，比特幣的升勢是受到全球金融市場一股新力量的推動，主要來自數百萬亞洲散戶。

報道指出，雖然外界注意力集中在上周末美國推出的比特幣期貨上，但按成交量計算，比特幣交易的重心在東方，最開始是在中國，然後今年早些時候轉移到日本，而最近南韓成為比特幣交易最火爆的地方。

與金融市場早前出現的狂潮不同，這次是散戶首先加入比特幣市場狂歡，推動比特幣價格在今年上漲16倍。而上世紀90年代末互聯網泡沫時期，美國散戶是在上漲後期才進入市場的。

IG Group首席市場策略師Chris Weston稱，比特幣的漲幅在全球市場歷史上屈指可數，而亞洲散戶是這一漲勢背後的推手。

多種因素引發亞洲的比特幣熱潮。雖然個人財富近年來一直在增長，尤其是在中國和南韓，但在樓市昂貴且股市估值充分的情況下，很難找到利潤豐厚的投資機會。另外，有證據顯示，亞洲人更能接受比特幣等虛擬貨幣概念，尤其是成長在電子商務和移動支付環境下的年輕人。

研究公司CryptoCompare數據顯示，截至11月底，日本、南韓和越南的比特幣成交量佔全球比特幣總成交量近八成，美國比特幣成交量的佔比約五分之一。過去幾周，美國比特幣成交量的這一佔比已經上升。

上周，南韓比特幣成交量在全球比特幣總交易活動中的比例一度高達四分之一，佔比超過美國。比特幣交易在南韓大受歡迎，導致當地比特幣價格通常高於其他地方。研究機構CoinDesk數據顯示，比特幣價格首次升破1.7萬美元時，在南韓第一大虛擬貨幣交易所Bithumb，其價格一度逼近2.5萬美元，其後價差有所收窄。

不過，鑑於比特幣的火爆情況，各地的監管機構和政界人士已經着手加強監管。

去年，中國是比特幣成交量的主要來源，但此後中國監管機構對比特幣交易進行打擊。今年，內地已經下令禁止運行虛擬貨幣交易所及利用虛擬貨幣進行融資的首次代幣發行(ICO)。中國人民銀行副行長潘功勝亦就比特幣問題向投資者發出警告，稱現在可以本着隔岸觀火的態度，等待比特幣的遺骸順勢沉寂。

香港證監會本周一發出通函，促請投資者注意比特幣期貨合約及其相關投資產品風險，並提醒本港的金融服務供應商，在以香港客戶為對象推銷比特幣期貨時，要注意法律及監管規定，而這類活動均受規管，中介人須持相關牌照方可進行。

路透引述南韓央行官員透露，政府已召集緊急會議，討論加密貨幣的交易，並將於本周五(15日)公布相關市場措施。

南韓總理李洛淵早前警告，比特幣等虛擬貨幣冒起，可能會驅使年輕人進行販毒、層壓式騙局等犯罪行為，如果不及早注視，可能導致嚴重扭曲或社會病理學現象，指示司法部等機關研究虛擬貨幣的問題。

南韓金融服務委員會亦已發布指令，禁止證券公司參與比特幣期貨交易。財長金東兗表示，相關各部門正在磋商應否規範比特幣交易。

根據CoinDesk數據，比特幣現貨價格最高見17631.42美元，現時回落至17010.31美元，跌0.98%。

據CBOE，比特幣1月期貨最新報18090美元，升70美元。