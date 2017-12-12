美國通脹數據符合預期，反映通脹升勢，美元滙價上揚。
ICE美滙指數升0.4%至94.194。WSJ美滙指數升0.2%至87.47。
較早時，美國11月生產價格指數升0.4%，與市場預期相符，挨近六年高位。市場也觀望聯儲局議息後聲明。
日圓兌美元早段呈強，但美元轉強，美元兌日圓報113.64，前一天為113.56。歐羅兌美元轉弱，報1.1722，前一天為1.1771。
英鎊兌美元滙價升勢轉弱，低見1.3311，其後呈強，報1.3324，前一天為1.3339。
今日 06:01 國際財經
美國通脹數據符合預期，反映通脹升勢，美元滙價上揚。
ICE美滙指數升0.4%至94.194。WSJ美滙指數升0.2%至87.47。
較早時，美國11月生產價格指數升0.4%，與市場預期相符，挨近六年高位。市場也觀望聯儲局議息後聲明。
日圓兌美元早段呈強，但美元轉強，美元兌日圓報113.64，前一天為113.56。歐羅兌美元轉弱，報1.1722，前一天為1.1771。
英鎊兌美元滙價升勢轉弱，低見1.3311，其後呈強，報1.3324，前一天為1.3339。
|下一篇：
|API:美國原油庫存跌740萬桶
|上一篇：
|蒂勒森:美國已預備與北韓商討核問題