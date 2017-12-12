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今日 06:01 國際財經

美國通脹升勢持續 美滙呈強

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美國通脹數據符合預期，反映通脹升勢，美元滙價上揚。

ICE美滙指數升0.4%至94.194。WSJ美滙指數升0.2%至87.47。

較早時，美國11月生產價格指數升0.4%，與市場預期相符，挨近六年高位。市場也觀望聯儲局議息後聲明。

日圓兌美元早段呈強，但美元轉強，美元兌日圓報113.64，前一天為113.56。歐羅兌美元轉弱，報1.1722，前一天為1.1771。

英鎊兌美元滙價升勢轉弱，低見1.3311，其後呈強，報1.3324，前一天為1.3339。

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