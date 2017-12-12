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今日 03:45 國際財經

金價連跌三天 創近5月低位

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聯儲局開始議息，外圍金價滑落，連續第三天下跌，創下近五個月以來最低。

紐約2月期金跌5.2美元或0.4%，收市報每盎斯1241.70美元，是7月27日以來最低。

投資者觀望聯儲局議息結果，金市交投淡靜，美滙滑落，對金價有壓力。ICE美滙指數在期金收市時報94.16，升0.3%。

交易商也關注比特幣波動，擔心對金價也有影響，揣測有資金流向該類高風險產品。不過，高盛認為，金市投資者與比特幣投資完全不同，比特幣升勢不會影響金市投資興趣。

3月期銀跌0.7%，收市報每盎斯15.668美元。

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