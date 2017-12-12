國際財經

外電引述消息人士稱，陷入財政困難的商品交易及物流商、來寶集團(Noble Group)與債權人正洽商趨向傳統債轉股重整債務方式。

據悉，該間以香港為基地、負債35億美元的新加坡上市公司，原先向債權人提議一個新債代舊債的重整安排，以保留原有股東的控制權；但債權人建議傳統債轉股的重整安排。雙方在過去一周的商討，正趨向併合兩個方案、以後者為主要部分的重整債務安排，原有股東的權益預期會被大幅攤薄。

不過，消息人士指出，雙方對重整安排未有最後定案。

來寶集團發言人拒評上述消息。