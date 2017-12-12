國際財經

上周五(12月8日)公布的美國11月非農就業新增職位錄得22.8萬個，高於預期19.5萬個，美國11月失業率維持於近17年低位4.1%。雖然美國非農就業數據總體而言表現良好，但美國11月平均小時薪資按月增長0.2%，按年增長2.5%，表現均遜於預期，薪資數據表現不佳令市場仍擔憂美國通脹能否穩健回升，美滙指數受此拖累自94.00上方回落，歐羅/美元則自11月21日以來的近三周低位1.1728反彈逾40點至1.1768附近修整，但全周仍錄得1.06%的跌幅。

事實上，此前歐盟與英國脫歐談判進展因愛爾蘭邊境問題受阻，歐羅/美元自11月27日高位1.1960累計下跌近2%，更一度錄得連續六個交易日下跌，令市場感到驚訝。不過，隨着上周歐盟與英國達成脫歐協議，成功邁進第二階段脫歐談判，英國首相文翠珊(Theresa Mary May)更稱上周達成脫歐協議是一個重要的里程碑，令市場憂慮情緒得以釋放。加之上周四(12月7日)公布的歐羅區第三季度國內生產總值(GDP)按年增長2.6%，好於預期按年2.5%增長，上述利好因素均為歐羅/美元提供反彈動力。

周一(12月11日)歐羅/美元延續上周反彈勢頭進一步攀升至1.1800上方，最高觸及1.1811。不過，鑒於歐洲央行在此前已宣布QE將延長9個月，市場普遍預本周四(12月14日)的歐洲央行議息會議將會按兵不動，而且市場認為歐洲央行的首次加息不會早於2019年7月，這無疑與美國聯儲局12月加息已為板上釘釘的局面形成鮮明對比，而兩地的政策差異令歐羅/美元最終失守1.1800並回吐全部漲幅至1.1770附近修整。

本周三至周四美國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及瑞士央行將會舉行議息會議，除了美國即將加息之外，其他央行都預料維持利率不變。投資者應重點關注各央行的貨幣政策聲明，會否對明年的利率走勢有任何啟示，若有鷹派的傾向，將會對該國貨幣有明顯的支持作用。目前歐羅/美元仍維持於小型下降通道內波動，若能突破下降通道頂部1.1800-1.1820，後市或可進一步升向1.1850甚至1.1900水平；否則歐羅/美元仍將維持輾轉回落之勢，再度測試1.1700甚至1.1660水平。

策略方面，我們根據11月24日策略已於1.1810買入歐羅(上望1.1940，跌穿1.1750止損)，並於1.1940平倉，獲利130點。短期內若歐羅/美元反彈至1.1850-1.1860區域，我們將沽出歐羅，下望1.1710，升穿1.1900止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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