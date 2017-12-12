國際財經

聯合國預測今年全球經濟將增長3%，創2011年以來最快增速。其中，中國對全球經濟增長的貢獻率約三分之一。

聯合國發布《2018年世界經濟形勢與展望》報告指出，由於今年與危機相關的脆弱因素，以及其他產生動盪的負面影響有所消退，全球經濟表現整體出現好轉，近三分之二國家的經濟增速高於去年。組織預測，2018年和2019年全球經濟將分別增長3%左右。

聯合國負責經濟和社會事務的副秘書長劉振民指出，雖然全球經濟好轉是值得歡迎的訊號，但各國仍需加大努力，避免以犧牲環境作為實現增長的代價。

報告指出，東亞和南亞仍是全球最具經濟活力的地區，對今年全球增長的貢獻高達近一半。阿根廷、巴西、尼日利亞和俄羅斯等陸續走出經濟衰退，也對全球經濟增長率的提高作出貢獻。

不過，報告同時注意到，經濟狀況的改善在不同國家和地區發展並不平均。非洲、西亞及拉丁美洲和加勒比等地區在2017年至2019年間的人均國內生產總值增長預計將微乎其微。此外，短期來看，僅有極少數最不發達國家有望達到可持續發展目標。

聯合國又認為，全球經濟好轉，為調整政策以應對氣候變化、改善不平等現狀和消除體制性發展障礙等鋪平道路。不過，該組織提醒，雖然全球經濟短期前景有所改善，但仍面臨包括貿易政策改變、全球金融環境惡化，以及地緣政治局勢緊張等風險。