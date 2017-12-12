澳洲統計局公布，第三季主要城市樓價按季下跌0.2%，市場原預期為按季上升0.5%；按年則升8.3%。
悉尼樓價按季跌1.4%，按年升9.4%；墨爾本按季升1.1%，按年升13.2%；布里斯班按季升0.7%，按年升3.5%；阿德萊德(Adelaide)按季升0.7%，按年升4.8%；柏斯按季跌1%，按年跌2.4%；霍巴特(Hobart)按季升3.4%，按年升13.8%；達爾文(Darwin)按季跌2.6%，按年跌6.3%；坎培拉按季跌0.2%，按年則升6.9%。
今日 09:45 國際財經
澳洲統計局公布，第三季主要城市樓價按季下跌0.2%，市場原預期為按季上升0.5%；按年則升8.3%。
悉尼樓價按季跌1.4%，按年升9.4%；墨爾本按季升1.1%，按年升13.2%；布里斯班按季升0.7%，按年升3.5%；阿德萊德(Adelaide)按季升0.7%，按年升4.8%；柏斯按季跌1%，按年跌2.4%；霍巴特(Hobart)按季升3.4%，按年升13.8%；達爾文(Darwin)按季跌2.6%，按年跌6.3%；坎培拉按季跌0.2%，按年則升6.9%。
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