國際財經

美國財政部表示，共和黨參議員提出的稅改法案，可望推動經濟增長，未來10年產生1.8萬億美元收入，足以抵消減稅減少的收入。

財政部指出，有關分析建基於預期美國經濟未來10年的年增長提高0.7個百分點，令到10年的平均年增長率預期為2.9%。但報告提及有關經濟增長預測，要計及總統特朗普其他刺激經濟措施同時實施的效應。

不過，財政部沒有解釋上述結論的計算方式。財政部發言人拒評上述消息。

美國國會聯席稅務委員會早前估計，稅改法案可推動經濟增長，帶來額外的4080億美元收入。