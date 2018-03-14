即巿股評 港股直擊 國際財經

雖然已踏入12月中旬，但本周金融市場依然非常熱鬧，其中一個市場焦點便是聯儲局今年最後一次議息會議(FOMC)。利率期貨市場顯示，聯儲局於香港時間周四凌晨3時宣布啟動年內第三次加息已無懸念，勢必把聯邦基金目標利率調升四分一厘，到達1.25厘至1.5厘之間，完成今年目標，惟來年加息情況又將如何？

根據彭博調查，分析預計明年底聯邦基金目標利率上限水平的中位數為2厘。假設聯儲局本周加息0.25厘，意味市場普遍預計明年聯儲局將再加息兩次，每次調升0.25厘。同樣從利率期貨角度觀察，撇除本周加息行動外，市場預期明年加息的幅度都是兩次起、三次止。明年加息達三次或以上的機會率不足三成【右圖】。

不過，本欄對此有所保留，預測明年的加息步伐，將遠較市場預期為快，尤其美國稍後若落實執行減稅措施，短期內或會把現時已頗為不俗的美國經濟增長勢頭，進一步推至過熱境界；再者，由於目前環球經濟向好，明年市場對原油整體需求料變得緊張，加上石油減產和中東局勢不穩，油價易升難跌，導致目前處於偏低水平的通脹蠢蠢欲動(詳見2017年11月7日「沿圖論勢」)。正因為來年有經濟過熱和通脹趨升雙重風險，預料聯儲局明年加息的次數可能多達四次或以上，遠高於目前市場大部分預計的兩、三次。

那麼香港銀行會否跟隨聯儲局啟動久違了的加息行動呢？港銀調升利率其中一個重要考慮因素，是加息後對銀行貸款(尤其按揭貸款，因佔零售銀行貸款業務逾半比重，部分比重更接近八成)組合收益的影響。

香港銀行物業按揭貸款業務就息率的釐定近年出現根本性轉變，由以往最優惠利率(即P按)為主，轉為大多採用同業拆息為基準(即H按)。自2014年5月開始，新造按揭超過七成屬於H按；過去逾一年間，相關比例升至九成以上。由於早前資金流動性充裕，同業拆息長期低企，並遠低於H按利率上限水平(當同業拆息高於某水平後，該月貸款的定價便會參考最優惠利率)，令香港銀行遲遲未有太大加息誘因；在這環境下，加息不但未能增加銀行按揭貸款的收益，反而可能令資金成本上漲，削減利潤(詳見2017年9月28日「沿圖論勢」)。

近一個月以來，受金管局增發外滙基金票據、收窄港美息差影響，促使同業拆息顯著攀升，令銀行現時持有的H按貸款組合，紛紛觸及利率上限轉為以P計息。

換言之，從目前同業拆息水平來看，銀行已有加息誘因。不過，考慮到目前「跨年錢」扯高同業拆息的因素，香港銀行或要待明年首季，確保同業拆息回升並非短期現象後，才會落實加息。至於香港銀行明年整體加息幅度，除視乎美息上升步伐，還須看金管局會否繼續增發外滙基金票據抽資。

港股方面，恒指連續第三天超賣反彈，收報28965點，彈325點，收復50天線，惟暫時於10天線及29000點前止步。整體大市上升股份比例連續第二日超過半數，市寬出現不同程度的反彈，顯示市況暫時回穩。

信報投資研究部

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