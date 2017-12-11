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證監會發出一份通函，促請投資者注意與比特幣(Bitcoin)期貨合約及其他加密貨幣相關投資產品有關的風險，並提醒金融服務供應商在以香港客戶為對象時要注意的法律及監管規定。

通函指出，美國部分的期貨及商品交易所已經或即將推出比特幣期貨合約，而香港投資者亦可透過中介人買賣這些合約；然而，為香港投資者就這些合約提供交易服務及相關服務構成受規管活動，且無論有關業務是否位處香港，均須向證監會申領牌照。

證監會中介機構部執行董事梁鳳儀表示，未有向證監會申領相關牌照而為香港投資者傳遞有關比特幣期貨合約交易指令的人士或機構，可能觸犯刑事罪行。

證監會告誡投資者，在買賣加密貨幣期貨合約及其他相關投資產品時，加密貨幣相關資產的投機性質及這些產品內含的槓桿作用，可能會使價格大幅波動，以及令流通性不足的風險加劇。

另外，投資者亦須注意，曾有客戶資產在加密貨幣的交易平台上遭盜竊或挪用，而有些平台亦曾經倒閉。買賣加密貨幣相關產品的其他風險包括流通性不足、價格高度波動及潛在的市場操縱行為。投資者應該因應這些因素，仔細權衡本身的風險承擔能力。

據交易平台Coindesk報價，比特幣現貨目前升1560.02美元或10.37%，報16596.98美元。