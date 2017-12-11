國際財經

本周將有多家央行議息，美國聯儲局幾乎一定會加息，有可能會預計明年再加息3次；而歐洲央行則可能承諾維持超低利率，而英倫銀行可能只會承諾未來幾年極緩慢加息，由於對後市的不確定性，投資者態度審慎，歐洲股市個別發展。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7447點，升53點或0.73%；德國DAX指數報13177點，升23點或0.18%；法國CAC 40指數報5402點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報22740點，跌33點或0.15%。道指期貨暫報24384點，升48點。

市場關注美國聯儲局(FED)本周的議息會議，普遍預計聯儲局將於周三結束一連兩日的政策會議上宣布加息，且2018年可能會再加息兩或三次，但低迷的通脹給明年的政策前景蒙上陰影。瑞穗證券駐東京資深技術分析師Yutaka Miura指出，市場普遍預計聯儲局本周將加息，因此投資者最感興趣的，是有關明年的行動及加息步伐的線索。

除美國議息外，歐洲央行(ECB)及英倫銀行亦將於本周後期議息。分析指出，歐央行面臨的前景可能是多年以來最好的，而2018年和2019年勢將繼續處於溫和擴張階段，遇阻的風險有限，亦沒有過度薪資需求和槓桿的跡象，故歐央行不急於調整關於資產購買和利率的措辭。

另外，英國脫歐的不確定性，薪資增長低迷，以及生產率疲軟，都給經濟帶來壓力。不過，英央行並不希望看到英鎊貶值並導致通脹率上升，預計英國通脹率將在未來三年升越央行2%的目標。

分析表示，儘管英國似乎在脫歐談判上跨過了一個重要障礙，目前重點可以轉向討論貿易協議，但目前為止進展緩慢暗示不確定性將仍然很高，即使最終可能達成協議，一段時間內協議條款都不會明朗。在第二階段談判中，英國首相文翠珊的內閣部長團隊在英國脫歐後，應當是什麼樣子這一問題上的分歧，可能表露無遺。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報57.22美元，跌0.14美元或0.24%；倫敦布蘭特期油報63.51美元，升0.11美元或0.17%。