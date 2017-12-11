國際財經

美國參議院共和黨人在上周三(12月6日)同意與眾議院就稅改立法方案舉行會談，令參眾兩院在12月22日截止日前就最終議案達成一致的可能性大幅提高；另一方面美國眾議院投票通過將臨時性撥款方案延長至12月22日，令美國政府停擺危機暫時解除；而更為重要的是，一直被視為金價「救星」的北韓局勢也出現緩和，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)於12月7日表示他已經將北韓希望與美國直接談判的訴求轉達給美國國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)以促成相關談判，表明北韓在國際社會制裁重壓下或會「服軟」。以上三項國際大事，令避險情緒有所緩和，拖累避險資產倫敦金在上周連續4個交易日錄得下跌，自1277美元附近大跌逾30美元至最低1243.7美元。

雖然上周五(12月8日)公布的美國11月非農就業新增職位錄得22.8萬個，遠高於預期的19.5萬個，11月失業率維持於近17年低位4.1%，但11月平均小時薪資按年增長0.2%，按年增長2.5%，均不及市場預期。數據公布後倫敦金短暫跌至4個半月低位1243.3美元後迅速反彈，一度突破1250美元阻力，但最終仍回落至1247.7美元，全周錄得2.56%跌幅。

值得一提的是，在美國11月非農就業報告公布後，據CME Group的Fed Watch工具顯示，美國聯儲局在2017年12月議息會議加息概率高達100%，其中加息至1.25%-1.50%的概率為90.2%，升至1.50%-1.75%的機會率亦有9.8%，維持不變的機會率已降至零。考慮到持有黃金資產並無利息收入，美國12月加息預期或會在12月13日議息決定公布之前限制金價反彈幅度，看漲黃金的投資者或需再耐心等待買入時機。

技術分析方面，倫敦金於自今年11月27日觸及1299.1美元後大幅回落，並於12月6日跌穿上行趨勢線支持，其後跌穿1260美元與1250美元兩大心理關口，形成完美下降通道，至今仍無明顯反彈。不過，由於市場已充分預期美國聯儲局將於本周再度加息，投資者需小心本周四凌晨3時消息公布後倫敦金或有機會出現空頭回補引發的技術反彈。

策略方面，我們根據12月1日策略於1265美元建立的倫敦金沽盤(下望1250美元，升穿1271美元止損)已於1250美元平倉，獲利15美元。 短期內若倫敦金反彈至1259美元1260美元，我們將沽出倫敦金，下望1248美元，升穿1265美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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