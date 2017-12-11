國際財經

比特幣(Bitcoin)期貨今早開始買賣，1月、2月及3月期貨均升穿18000美元，且兩度觸及熔斷機制。

芝加哥期權交易所(CBOE)比特幣1月期貨最新報18350美元，升2890美元，暫成交1964張；最高一度見18700美元，最低為15420美元。

根據CBOE熔斷機制，為防止刻烈波動，波動10%後CBOE可暫停交易2分鐘，波幅達20%可暫停交易5分鐘。

據交易平台Coindesk報價，比特幣現貨亦升1352.17美元或8.99%，報16389.12美元。