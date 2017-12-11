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今日 08:36 國際財經

戴德偉冀與歐盟 訂更優貿易協議

英國脫歐事務大臣戴德偉表示，英國期望與歐盟訂立的貿易協議，包括與日本、加拿大與南韓訂立的貿易協議的最佳部分，以及金融服務等。戴德偉的言論顯示，英國很有信心與歐盟訂立貿易協議。

戴德偉接受英國廣播公司訪問時指出，英國與歐盟上周五宣告就分手費問題達成協議後，雙方沒有協議分手的可能性已經大幅下滑，而貿易協議的討論相對沒有那麼複雜。

他提及，雙方討論的範疇可能是從加拿大、日本與南韓等雙邊貿易協議的最佳部分入手，然後再加入未包括在內的議題，即是金融服務。

 

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