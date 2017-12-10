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今日 00:30 國際財經

專家:稅務止蝕沽壓 不利部分美國藍籌

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美國股市近期表現個別發展，缺乏方向。專家指出，進入十二月中，一些全年表現欠佳的美國藍籌可能面臨較大沽售壓力，因為稅務沽售可能影響上述股份表現。

Longbow資產管理公司行政總裁Jake Dollarhide表示，傳統上到了十二月，為了預備報稅，他們會替投資者售出賬面虧損股票，以便把虧損報稅，減少稅務開支。因此，全年表現欠佳的藍籌，在此時間會更形疲乏，對股市構成負面壓力。舉例說，以標普500指數成分股計算，大部分在2016年表現欠佳的藍籌，最後一個月表現更差，TripAdvisor在12月跌4%，全年跌幅為46%；Vertex醫藥在12月跌近10%，全年跌41.5%。

不過，近年情況是要利用上述效應購股的策略愈來愈困難。DataTrek Research共同創辦人Nicholas Colas指出，近年有跡象是稅務沽售活動好像假期購物季節，愈來愈早出現，令到市場難以捉摸。

其次，愈來愈多基金選擇在9月底年結，以致稅務沽售活動改為在9月出現，也是減弱了12月稅務沽售活動減少。

另外，美國股市今年9月及10月顯著扳升，令到符合稅務沽售策略的股份可能不多。

同時，O’Neil Securities紐約交易大堂代表Ken Polcari指出，市場關注美國稅改法案最終如何落實，同樣是讓上述策略未必出現的因素之一。

如果真的有意尋找上述稅務理由沽壓重股份，以目前而言，表現最差標普500指數成分股，包括Under Armour、Range Resources、Signet Jewelers 與通用電氣。

同時，根據美國稅例，投資者沽售虧損股票後，30日內不可能購入同一股票，以致12月的稅務沽售結束，相關股份會產生「一月效應」，舉例說TripAdvisor在2017年1月升14.1%，Vertex升16.6%。細價股也有類似情況，Mirati Therapeutics在2016年12月跌11.2%，全年跌85%，2017年1月升7%。

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