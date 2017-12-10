國際財經

伊拉克石油部長盧艾比(Jabar al-Luaibi)表示，伊拉克和伊朗已簽訂原油協議。伊拉克北部基爾庫克(Kirkuk )每日將出口3萬至6萬桶原油至伊朗，以及允許伊朗向伊拉克南部油港輸送原油，確保品質和數量與基爾庫克原油保持一致。

盧艾比又指，兩國將興建一條輸油管道，接通基爾庫克及伊朗煉油廠，從而避免卡車運送的不穩定。有關輸油管亦會繞過土耳其接駁伊拉克的輸油管，以減少石油輸送中斷風險。

盧艾比又預計2018年油價將保持在每桶60美元水平。