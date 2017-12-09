國際財經

被視為全球第二大飲品集團的百事(PepsiCo)宣布，在紐約證券交易所(NYSE)掛牌近一百年後，決定轉至納斯特市場(NASDAQ)掛牌。該公司預期，12月20日將轉到NASDAQ掛牌。

百事高級副總裁Jamie Caulfield表示，相信此舉有助與投資者有更具成本效益的溝通，以及可利用NASDAQ獨有的工具組合。

根據NYSE資料，百事是在1919年12月18日掛牌。當時，它的名稱是Loft。

轉至NASDAQ後，百事會與多間科技巨擘在同一市場掛牌，例如蘋果、Alphabet等。