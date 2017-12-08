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科技網站TechCrunch引述消息人士稱，蘋果接近收購音樂網站Shazam。

報道稱，蘋果是以9位數字金額收購Shazam，但是金額少於後者2015年集資時估值10.2億美元。有關收購最快本周公布。

消息人士指出，蘋果希望藉收購Shazam，強化與網上音樂服務商Spotify的競爭優勢。該公司在2014年收購Beats，後者最近向Apple Music推出視像服務。Apple Music在9月指出，有逾3000萬付費用戶，Spotify在7月稱逾6000萬付費月費甪戶。