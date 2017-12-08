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今日 04:33 國際財經

Teva藥廠據報最多裁1萬個職位

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外電引述消息人士稱，財務負擔沉重的以色列藥廠Teva，考慮最多削減1萬個職位，以致達成行政總裁Kare Schultz 的削減開支計劃。

消息人士指出，Teva有意在未來兩年削減15至20億美元開支，少於半數的成本削減是與研究與發展經費有關連。欠債達350億美元的Teva，在短期內未有計劃發行股本集資。

據悉，Teva未有就裁員規模作出最後定案，預期涉及5000至1萬個職位，但可能相當於5.7萬個總僱員人數的逾15%。
Teva拒評上述消息。

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