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今日 23:12 國際財經

非農就業勝預期 美股早段靠穩

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美國11月非農就業職位數據勝預期，帶動美元兌日圓和歐元恢復上升的勢頭，美股早段靠穩，主要歐洲股市亦全線造好。

截至本港時間晚上11時00分，道指報24265點，升54點或0.22%；標普500指數報2647點，升10點或0.38%；納指報6859點，升46點或0.68%。俗稱「恐慌指數」的美股波幅指數(VIX)報9.85，跌3.05%，為兩周低位。

美國11月非農就業職位增加22.8萬個，高於預期增加19.5萬個。期內，失業率為4.1%，符合預期，續處17年低位；平均時薪按月增長0.2%，預期為增長0.3%，為下周聯儲局加息的理據。

個股方面，美國移動顯示屏廠商Universal Display，與中國京東方達成長期協議，以開發有機發光二極管(OLED)技術，刺激該股曾漲逾8%。

英國及歐盟就脫歐達成第一階段共識。歐洲股市續升，英國富時100指數報7382點，升62點或0.84%；德國DAX指數報13163點，升116點或0.89%；法國CAC 40指數報5405點，升115點或0.89%；意大利富時MIB指數報22760點，升301點或1.34%。

油價持續上揚，紐約原油期貨報57.49美元，升0.8美元或1.41%；倫敦布蘭特期油報63.22美元，升1.02美元或1.64%

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