國際財經

上周英鎊/美元兩度觸及9周高位1.3548後均受阻回落，顯示英鎊多頭已開始力竭，加上北愛爾蘭邊境問題成為英國脫歐談判的關鍵阻礙，空頭趁機「發難」，拖累英鎊/美元大幅回落。本周四(12月7日)英鎊/美元一度跌至1.3319，刷新自11月29日以來的一周新低，自9周高位1.3548大幅下挫逾200點。

令人意外的是，周四晚間愛爾蘭官員表示，愛爾蘭和英國非常接近於達成脫歐後的兩國邊境協議，且進展非常快，數小時內似乎就會有結果。鑑於歐盟領導人將於12月14日至15日的峰會上決定談判是否可以推進至下一階段，愛爾蘭邊境問題的解決意味英國與歐盟將可開啟脫歐談判的第二階段，而下一階段磋商將重點討論貿易協定和2019年3月脫歐後的兩年過渡協議。英國脫歐談判獲得關鍵突破，推動英鎊/美元自日內低位1.3319大幅反彈逾160點至1.3484。

今天(12月8日)英鎊/美元延續昨日強勁升勢，一度突破1.3500至時段高位1.3519，隨後歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示，雖然英國脫歐談判困難，但已取得了第一個突破，並準備立即着手脫歐談判的第二個階段，脫歐談判協議達成令英鎊多頭獲利盤出逃，英鎊/美元快速下跌逾60點至1.3453。

雖然英鎊/美元近期因英國與歐盟脫歐談判的消息而劇烈波動，但基本上仍處於周線圖的上升通道內穩步上升。不過，英鎊/美元在1.3530-1.3550區域阻力較強，短期內若英鎊/美元未能順利突破1.3530-1.3550區域阻力，小心後市將回落考驗1.3400甚至1.3300水平。

此外，周四美國國會兩黨最終達成一致，把原本擬於周五(12月8日)到期的臨時性財政撥款案再延續兩周至12月22日。美國「政府關門」危機得以緩解，以及市場基本確認下周美國聯儲局議息會議將再度加息，一眾利好因素推動美滙指數自11月27日低位92.48大幅反彈逾1.5%至93.92，並錄得連續4個交易日上漲。投資應重點關注今晚21:30公布的美國11月非農就業新增職位，若數據顯示美國勞工市場進一步改善，有望推動美滙指數突破94.00，從而限制英鎊/美元進一步上漲。

策略方面，我們根據11月30日策略已於1.3510沽出英鎊，並於目標1.3380平倉，獲利130點。短期內若英鎊/美元跌破1.3440，我們將沽出英鎊，下望1.3330，升穿1.3490止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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