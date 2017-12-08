國際財經

英國和歐盟就脫歐第一階段談判達成共識，帶動歐股中段上揚。不過，市場仍觀望美國稍後公布的非農就業數據，或會對聯儲局下周加息有所啟示。

截至本港時間下午6時23分，英國富時100指數報7341點，升20點或0.28%；德國DAX指數報13209點，升164點或1.26%；法國CAC 40指數報5423點，升39點或0.73%；意大利富時MIB指數報22738點，升278點或1.24%。

數據方面，英國10月工業生產按月持平，製造業產出按月上升0.1%，兩者均符合市場預期。法國10月工業生產按月意外增長1.9%，創6個月最大增幅。德國10月經季節調整出口按月微跌0.4%，市場預期增長1%；進口按月急增1.8%，高於預期升1.1%。

歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示，雙方在「分手費」問題上取得重大進展，可以進入第二階段談判，討論貿易及雙邊關係等其他問題。英國首相文翠珊指出，北愛爾蘭仍然是英國一部分，將保障北愛爾蘭在英國單一市場的地位；北愛爾蘭和愛爾蘭之間不設實體邊界。

英鎊曾高見1.3520美元，現報1.3471美元，跌0.02%；歐羅報1.1738美元，跌0.3%。道指期貨暫報24296點，升50點。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報57.09美元，升0.4美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報62.67美元，升0.47美元或0.76%。