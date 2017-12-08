訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:29 國際財經

歐股中段升 關注美非農就業數據

放大圖片

英國和歐盟就脫歐第一階段談判達成共識，帶動歐股中段上揚。不過，市場仍觀望美國稍後公布的非農就業數據，或會對聯儲局下周加息有所啟示。

截至本港時間下午6時23分，英國富時100指數報7341點，升20點或0.28%；德國DAX指數報13209點，升164點或1.26%；法國CAC 40指數報5423點，升39點或0.73%；意大利富時MIB指數報22738點，升278點或1.24%。

數據方面，英國10月工業生產按月持平，製造業產出按月上升0.1%，兩者均符合市場預期。法國10月工業生產按月意外增長1.9%，創6個月最大增幅。德國10月經季節調整出口按月微跌0.4%，市場預期增長1%；進口按月急增1.8%，高於預期升1.1%。

歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示，雙方在「分手費」問題上取得重大進展，可以進入第二階段談判，討論貿易及雙邊關係等其他問題。英國首相文翠珊指出，北愛爾蘭仍然是英國一部分，將保障北愛爾蘭在英國單一市場的地位；北愛爾蘭和愛爾蘭之間不設實體邊界。

英鎊曾高見1.3520美元，現報1.3471美元，跌0.02%；歐羅報1.1738美元，跌0.3%。道指期貨暫報24296點，升50點。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報57.09美元，升0.4美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報62.67美元，升0.47美元或0.76%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。